اقتياد مطرب المهرجانات أمين خطاب إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

تقتاد قوة أمنية مطرب المهرجانات أمين خطاب، بعد قليل، إلى مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم لإجراء تحليل مخدرات له.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار نيابة الشيخ زايد بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة، حيث ألقي القبض عليه في حملة للكشف عن القيادة تحت تأثير المخدر، ويرافق المتهم 8 متهمين آخرين كانوا ضمن حصيلة الحملة أمس.

وأمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحجز مطرب المهرجانات أمين خطاب 24 ساعة لحين عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وقررت النيابة عرض المتهم مطرب المهرجانات أمين خطاب صباح باكر، اليوم الأربعاء، على مصلحة الطب الشرعي وسحب عينة دماء منه لتحليلها وبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه وتحديد نوع المادة المخدرة في دمه.

وكشفت التحقيقات أن أمين خطاب، مطرب المهرجانات، تم القبض عليه مع 8 متهمين آخرين حصيلة حملة مشكلة من الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، والتي يتم شنها بشكل يومي وتنتهي بضبط عدد من قائدي السيارات أظهرت كواشف المخدرات السريعة وجود آثار مواد مخدرة في عيناتهم المبدئية، ويتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.