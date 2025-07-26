قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الكرب وما يقال عند الأمور الصعبة.. ردده يفتح لك أبواب الفرج
طرق استخراج شهادة ميلاد جديدة 2025 والرسوم المطلوبة
عائشة بن أحمد تتعرض للإصابة في قدمها | شاهد
ترامب يتراجع عن تهدئة غزة ويدعو للتصعيد وسط أزمة إنسانية
أخبار قنا | انطلاق بطولة الجمهورية للكونغ فو ..انتشال جثة طالب غارق في ترعة بفرشوط
رغم حملات التشويه.. مصر حجر الزاوية في دعم فلسطين عبر التاريخ
مصطفى إبراهيم : صفقات الزمالك جيدة..وجماهير القلعة البيضاء عظيمة
برلماني يوجه رسالة لطلاب الثانوية: اختاروا تخصصات مطلوبة بسوق العمل
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه السبت 26-7-2025
سعر الذهب اليوم 26-7-2025
عمرو دياب يشعل حفل الرياض وسط أكبر حضور جماهيري | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي يواجه السكة الحديد موردن في معسكر برج العرب

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، مباراة ودية أمام فريق السكة الحديد موردن، ضمن برنامج معسكره المقام حاليًا في برج العرب بالإسكندرية.

رغبة الجهاز الفني في رفع الجاهزية
 

جاءت هذه المباراة بناءً على طلب المدير الفني للفريق، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ميلود حمدي، بالتنسيق مع الجهاز الإداري بقيادة أحمد صالح، في إطار خطة الجهاز الفني لخوض أكبر عدد ممكن من المباريات الودية خلال المعسكر، بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهم لانطلاق الموسم الجديد.

مواجهتان وديتان إضافيتان

ويواصل الإسماعيلي استعداداته خلال معسكر الإسكندرية بخوض مباراتين وديتين مقبلتين، حيث يواجه فريق زد يوم الاثنين الموافق 28 يوليو، ثم يختتم معسكره بمواجهة قوية أمام سموحة يوم الأربعاء 31 يوليو الجاري.
 

نتائج المباريات الودية السابقة

حتى الآن، خاض الإسماعيلي أربع مباريات ودية، بدأها بالفوز على فايد بنتيجة 2-1، ثم تغلب على الحسينية بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًا مع دكرنس في ثالث مواجهاته، بينما جاءت المباراة الرابعة أمام سبورتنج.

اكتمال الجهاز الفني بانضمام مدرب الأحمال
 

شهد المعسكر أيضًا اكتمال الجهاز الفني للفريق، بعد انضمام مدرب الأحمال البرازيلي ويليام شميدت، ليحل محل التونسي مروان سليماني الذي تعذر حضوره لأسباب إدارية. كما تم تعيين شادي العبودي كمحلل أداء جديد، خلفًا لـ محمد عدلي


 

الإسماعيلي أخبار الاسماعيلي اخبار الرياضة دوري نايل السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

شركة فيولينج

‏أزمة طرد أطفال يهود من طائرة إسبانية.. هل فوضى جوّية أم تمييز ديني؟

ألمانيا

ألمانيا تعلق برامج الإقامة الإنسانية وتعلن تشديد سياسات الهجرة

حريق 

سوريا.. ارتفاع حصيلة القتلى في حريق بريف إدلب

بالصور

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد