الإسماعيلي يواجه السكة الحديد موردن في معسكر برج العرب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، مباراة ودية أمام فريق السكة الحديد موردن، ضمن برنامج معسكره المقام حاليًا في برج العرب بالإسكندرية.

رغبة الجهاز الفني في رفع الجاهزية



جاءت هذه المباراة بناءً على طلب المدير الفني للفريق، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ميلود حمدي، بالتنسيق مع الجهاز الإداري بقيادة أحمد صالح، في إطار خطة الجهاز الفني لخوض أكبر عدد ممكن من المباريات الودية خلال المعسكر، بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهم لانطلاق الموسم الجديد.

مواجهتان وديتان إضافيتان

ويواصل الإسماعيلي استعداداته خلال معسكر الإسكندرية بخوض مباراتين وديتين مقبلتين، حيث يواجه فريق زد يوم الاثنين الموافق 28 يوليو، ثم يختتم معسكره بمواجهة قوية أمام سموحة يوم الأربعاء 31 يوليو الجاري.



نتائج المباريات الودية السابقة

حتى الآن، خاض الإسماعيلي أربع مباريات ودية، بدأها بالفوز على فايد بنتيجة 2-1، ثم تغلب على الحسينية بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًا مع دكرنس في ثالث مواجهاته، بينما جاءت المباراة الرابعة أمام سبورتنج.

اكتمال الجهاز الفني بانضمام مدرب الأحمال



شهد المعسكر أيضًا اكتمال الجهاز الفني للفريق، بعد انضمام مدرب الأحمال البرازيلي ويليام شميدت، ليحل محل التونسي مروان سليماني الذي تعذر حضوره لأسباب إدارية. كما تم تعيين شادي العبودي كمحلل أداء جديد، خلفًا لـ محمد عدلي



