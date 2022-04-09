إزالة أعمال بناء جبانات مخالفة ورفع 30 حالة إشغال وسط الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة، على أعمال البناء المخالف بدون ترخيص وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة اليومية لمخالفات البناء ،والتعامل معها بمنتهي الحزم ، وتحت إشراف عزة سعد رئيس حي وسط.

وخلال الحملة، تمت إزالة عدد خمس عيون جبانات مخالفة بمقابر ابيس العاشرة، وتم هدم الجبانات المخالفة في الحال، لبناؤها بدون ترخيص علي أراضي زراعية بمعرفة وحدة التدخل السريع بالحي والتحفظ علي الاخشاب المستخدمة.

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وتم إبلاغ مديرة إدارة الجبانات بالحي لاتخاذ اللازم قانونا، في اطار التصدي لظاهرة البناء المخالف وفرض القانون.

وفي سياق متصل، تم الدفع بحملة مكبرة لإزالة الاشغالات من شوارع الأمير عمر، قنال السويس، ميدان الرصافة، عمر لطفي، أحمد قمحة، منشا، الاسكندراني وسوق شيديا.

جاءت الحملة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، وبقيادة أيمن الحلو مدير إدارة اشغال الطريق، وأسفرت عن رفع ٣٠ حالة اشغال متنوع.

يأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات ،وجاري المتابعة ،ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات ،ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.