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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبرع ملكي 50 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية

صدى البلد

حظيت الحملة الوطنية للعمل الخيري بالسعودية في عامها الثاني، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتبرعين سخيين؛ بإقبالٍ واسعٍ من المتبرعين خلال الساعات الأولى من انطلاقها.

وتجاوز حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في مقر منصة إحسان، حاجز 262 مليون ريال؛ خلال الساعات الثلاث الأولى من انطلاقها، بزيادة 50 مليون ريال عن التبرعات التي تلقتها في انطلاقة النسخة الأولى منها رمضان الماضي؛ ليصل إجمالي التبرعات التي تلقتها منصة «إحسان» إلى مليار و745 مليون ريال، فيما ستواصل الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين، من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa/ إلى جانب مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000.

وكانت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني قد دُشِّنت بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمبلغ 50 مليون ريال، لتتوالى تبرعات كبار المانحين من القطاعين الخاص وغير الربحي، إضافة إلى مشاركة جميع شرائح المتبرّعين من مختلف مناطق المملكة، مُتَحَفّزين ومستلهمين من قيادتهم الرشيدة قيم البذل والعطاء والإحسان في هذا الموسم الفضيل.

وأطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثانية عبر تغطية مباشرة من مقرّ الحملة، بحضور معالي رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبدالله بن شرف الغامدي، ورئيس اللجنة الشرعية لمنصة إحسان المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق.

ويعود النجاح الذي وصلت إليه منصة إحسان إلى التمكين المستمر من سمو ولي العهد, انطلاقًا من حرصه  على تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وزيادة مستوى موثوقيته من خلال بنية رقمية متينة تعمل وفق حوكمة عالية تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة والمقاصد السامية لرؤية المملكة ومستهدفاتها في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري.

يذكر أن منصة إحسان تحظى بمُتابعة لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية، وبمتابعة لجنة شرعية يرأسها  المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، مما أكسب المنصة موثوقيّتها والإقبال المجتمعي على فرصها الخيرية، لتشهد مختلف المجالات الخيرية الأثر الواسع الذي حققته تبرّعات أهل الخير باستفادة أكثر من 4 ملايين و 465 ألف مستفيد ومستفيدة.

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الحملة الوطنية للعمل الخيري السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا

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