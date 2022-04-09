السيسي يوجه بتوفير خدمات مميزة وسريعة للشهر العقاري..ونواب يؤكدون: العربات المتنقلة للتوثيق تنجز المصالح دون ازدحام.. والتسجيل الإلكتروني وفر الوقت والجهد والمال

بعد توجيهات الرئيس

برلماني يطالب بزيادة أعداد موظفي الشهر العقاري

برلماني: الحكومة توفر خدمات الشهر العقاري بشكل فائق الجودة

برلمانية: إضافة إمكانية حجز المواعيد بالشهر العقاري أمر جيد.. وميكنة المنظومة ضرورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية".

وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلاً عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، وذلك نظراً لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة.

كما عرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.

وفي هذا السياق أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الحكومة في تطوير منظومة الشهر العقاري وإحلال التكنولوجيا الحديثة بها دعما للمواطنين في التيسير للحصول علي خدماتهم المختلفة من المصلحة.

بداية، قال النائب صابر عبدالحكيم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه قد تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة للمستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تخصيص عربة متنقلة للشهر العقاري في منطقة ملوي بالمنيا وبالفعل تمت الاستجابة لطلبه وتوفرت لخدمة أهالي المنطقة بمختلف خدمات المصلحة.

و طالب " عبدالحكيم" في تصريحات لـ " صدي البلد" بأهمية زيادة أعداد الموظفين بمصلحة الشهر العقاري ومقراته بمختلف المحافظات وذلك لمواجهة الازدحام الملحوظ للمواطنين الراغبين في تأدية خدمات التوثيق والإشهار والتوكيلات، معقبا " ملايين تتوافد علي الشهر العقاري يوميا ولازم يكون في عدد موظفين جيد ينجز في تقديم الخدمات".

و أشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلي أن اللجنة في وقت سابق قد تقدمت بمذكرة لمستشار وزير العدل بشأن التركيز علي تطوير مقرات الشهر العقاري وعلي رأسها ميكنة الخدمات المقدمة مما يعمل علي التيسير علي المواطنين ودعمهم في توفير الوقت والجهد والأموال، لافتا إلي أن جاري البحث عن مناطق عديدة بالمحافظات تتسم بجاهزيتها لافتتاح مقرات جديدة بها.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : يحظي قطاع الشهر العقاري والأعمال المرتبطة به من تركيز عال من الحكومة بأهمية تطويره وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين بما يدعم إنجاز مصالحهم بشكل دقيق وسريع.

ومن جانبه قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن الحكومة عملت علي إحلال نظم الرقمنة الحديثة بمختلف مؤسسات وقطاعات الدولة وعلي رأسها مصلحة الشهر العقاري لكونها تمس مصالح ملايين المواطنين والتي من الضروري إنجازها بشكل ميسر عليهم.

و أكد " سابق" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بشأن تيسير الإجراءات الخاصة بأعمال الشهر العقاري من توثيق وتوكيلات وغيرها تأتي في إطار حرصه الدائم علي مد المواطن بخدمات متميزة فائقة الجودة دون تحمله أي عناء سواء مالي أو نفسي ولذلك لوحظ الأونة الأخيرة حدوث نقلة نوعية في أداء مصلحة الشهر العقاري ومقراته بمختلف المحافظات.

و نوه عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، عن النتائج الإيجابية التي أحدثتها العربات المتنقلة للتوثيق العقاري التي تجوب جميع المناطق من أجل القضاء علي التزاحم بالمقرات وأيضا لتسهيل تقديم الخدمة المرادة لأكبر عدد من المستفادين يمكن تحقيقه علي مدار اليوم مما يعمل علي إنجاز مصلحة المواطن بطريقة ميسرة.

ولفت البرلماني، إلي أن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين فيما يخص تسجيل العقارات والأراضي خاصة بعد تحديد جدول زمني سريع لإنهاء هذه الأمور وذلك مقارنة بالسابق وبالتالي يتحقق عنصر الإنجاز الدقيق والسريع.

فيما قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن منظومة الشهر العقاري ضمن مؤسسات الدولة التي تم إحلال نظم الرقمنة والميكنة بها من أجل رفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين باعتبار خدمات الشهر العقاري أكثر الخدمات التي تمس المواطن في حياته اليومية.

و أضافت " عبدالناصر" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن الآونة الأخيرة شهدت إجراءات جيدة من قبل مصلحة الشهر العقاري كنوع من التيسير علي المتعاملين معها وهي وضع إمكانية الحجز بمواعيد لتلقي الخدمات وذلك بهدف فض الازدحام وعدم إهدار الوقت والجهد في هذا الشأن، إلا أنه من الضروري تطبيق آليات الميكنة بشكل أكثر فعالية للقضاء علي التكدسات بشكل جيد، معقبة " لسه محتاجين نركز علي النقطة دي في جهد فعلا مبذول بالتطوير ولكن مهم نطبق التكنولوجيا صح ".

و لفتت عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلي أن أهم ما يحتاجه المواطن من منظومة الشهر العقاري هو إزالة كل أوجه العناء في الحصول علي خدمته، قائلا " محتاجين كل الخدمات تبقي تعامل إلكتروني دون الاضطرار للذهاب للمقر وعلي الأقل تقليل الأعداد التي تذهب" مما يسهم في مد بالخدمة في وقت قياسي.

ونوهت البرلمانية، بأن الفترة الحالية شهدت أعمال تطويرية بمختلف مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات ولذا نسعي للحصول علي أعلي أداء للمنظومة.