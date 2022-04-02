إعلام النواب: تعديلات الشهر العقارى تستهدف تبسيط الإجراءات.. والتوعية بأهميتها ضرورة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تعديلات الشهر العقارى الجديد، تستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق وذلك من خلال إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى، إلكترونيا بدلا من التوجه إلى مأمورية الشهر العقارى حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا وهذا يأتي تمشيا مع اتجاه الدولة نحو منظومة التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأشارت “ رشاد” إلى أن هناك ما يقرب من 90% من الوحدات السكنية غير مسجل وذلك نظرا لصعوبة الإجراءات القديمة ومن ثم جاءت تعديلات القانون لتساهم في تيسير الإجراءات بمثابة بداية جديدة لتسجيل العقارات دون عراقيل أو إجراءات روتينية معقدة خاصة وأن الأمر أصبح إلكترونيا مما يعنى عدم تدخل العنصر البشرى في الكثير من المراحل وهذا بدوره يعزز سرعة الرد والاستجابة.

وشددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على ضرورة تدشين الكثير من الحملات الإعلامية والندوات التثقيفية لزيادة وعي المواطنين حول أهمية التسجيل وفى نفس الوقت شرح إجراءات التسجيل بصورة مبسطة للجميع في مختلف المحافظات وذلك حتى لا يكون هناك فرصة للبعض ممن يستغلون مواقع التواصل في الترويج للشائعات واستغلال بعض الأخبار بصورة سلبية ومن ثم وجب التوضيح لقطع الطريق على المشككين من تشويه الصورة.

ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت خروج حزمة من التشريعات التي ساهمت بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمبادرات التي تعكس حرص الدولة على النهوض بمستوى الخدمات وتحسينها وتهيئة البنية التحتية للجمهورية الجديدة.