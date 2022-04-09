جولة سياحية لعدد من السياح الأجانب بشوارع بورسعيد

تفقد عدد من السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات شوارع مدينة بورسعيد، للتعرف على المعالم السياحية بالمحافظة والاستمتاع بأجواء الطبيعة داخل المدينة.

بورسعيد تعاود استقبال سائحى السفن وجولات فى شوراع الباسلة

و حرص السائحون، على ركوب "الحنطور" الذي تتميز به محافظة بورسعيد، معريين عن سعادتهم بزيارة مدينة بورسعيد والاستمتاع بزيارة عدد من المناطق الأثرية والسياحية، فضلا عن إشادتهم بالمستوى الحضاري والجمالي الذي يغلب على شوارع المحافظة.

بورسعيد تعاود استقبال سائحى السفن وجولات فى شوراع الباسلة

وكان ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس، استقبل أمس الجمعة، السفينة السياحية VIKING STAR " النجم الاسكندينافى" يبلغ طولها ٢٢٨ متر، غاطسها ٦.٣ متر ، ترفع علم NORWAY، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها ٤٩٨سائحا و٤٤٧ طاقم البحارة، ضمن رحلات "اليوم الواحد"

يأتي هذا فى إطار عودة السياحة للميناء بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا ،فضلاً عن القيام برفع درجة الإستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لإستقبال الرحلة السياحية،

بورسعيد تعاود استقبال سائحى السفن وجولات فى شوراع الباسلة

الجدير بالذكر أن السفينة تم بناؤها منذ عام ٢٠١٤، بواسطة SMC Design of London بتصميم خارجي بواسطة Clifford Denn Design ، بينما كانت Rottet Studio في لوس أنجلوس تعمل على تصميم ديكورها الداخلي، مع التركيز على الوجهات بصفتها سفينة صغيرة نسبيا" فأنها قادرة على الوصول إلى معظم الموانئ مباشرة ، وبالتالي تسهيل عمليات الإقلاع بكفاءة ،لديها أيضًا هيكل انسيابي مُحسَّن ديناميكيًا مائيًا وقوسًا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الوقود.