عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة سياحية لعدد من السياح الأجانب بشوارع بورسعيد

بورسعيد تعاود استقبال
بورسعيد تعاود استقبال سائحى السفن وجولات فى شوراع الباسلة

تفقد عدد من السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات شوارع مدينة بورسعيد،  للتعرف على المعالم السياحية بالمحافظة والاستمتاع بأجواء الطبيعة داخل المدينة. 

بورسعيد تعاود استقبال سائحى السفن وجولات فى شوراع الباسلة 

و حرص السائحون، على ركوب "الحنطور"  الذي تتميز به محافظة بورسعيد،  معريين عن سعادتهم بزيارة مدينة بورسعيد والاستمتاع بزيارة عدد من المناطق الأثرية والسياحية،  فضلا عن إشادتهم بالمستوى الحضاري والجمالي الذي يغلب على شوارع المحافظة.

بورسعيد تعاود استقبال سائحى السفن وجولات فى شوراع الباسلة 

وكان ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس،  استقبل أمس الجمعة، السفينة السياحية  VIKING STAR " النجم الاسكندينافى" يبلغ طولها ٢٢٨ متر، غاطسها ٦.٣ متر ، ترفع علم NORWAY، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها ٤٩٨سائحا و٤٤٧ طاقم البحارة، ضمن رحلات "اليوم الواحد"

وصول سفينة نرويجية بـ 498 سائحًا إلى ميناء بورسعيد

يأتي هذا فى إطار عودة السياحة للميناء بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا ،فضلاً عن القيام برفع درجة الإستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لإستقبال الرحلة السياحية،

بورسعيد تعاود استقبال سائحى السفن وجولات فى شوراع الباسلة 

الجدير بالذكر أن السفينة تم بناؤها منذ عام ٢٠١٤، بواسطة SMC Design of London بتصميم خارجي بواسطة Clifford Denn Design ، بينما كانت Rottet Studio في لوس أنجلوس تعمل على تصميم ديكورها الداخلي، مع التركيز على الوجهات بصفتها سفينة صغيرة نسبيا" فأنها قادرة على الوصول إلى معظم الموانئ مباشرة ، وبالتالي تسهيل عمليات الإقلاع بكفاءة ،لديها أيضًا هيكل انسيابي مُحسَّن ديناميكيًا مائيًا وقوسًا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الوقود.

بورسعيد تعاود استقبال سائحى السفن وجولات فى شوراع الباسلة 
بورسعيد جائحة كورونا محافظة بورسعيد السياحة العالمية ميناء بورسعيد عودة السياحة جولة سياحية المناطق الأثرية مختلف الجنسيات استهلاك الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتول في حفرة خلف منزله.. العثور علي جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 أبريل 2022

مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع طارئ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيزو على القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 13 اليوم

قصة زواج شمس من لاعب الزمالك الشهير ونجاتها من حادث سير

هل يجوز الفطر لمن يُديم السفر؟ وهل عليه القضاء أو الفدية؟

التعليم: مد فتح باب الترشح لتدريبات تسكين وظائف كادر المعلمين حتى26 مايو

قابل للزيادة.. الزراعة : 8500 جنيه سعر شراء محصول عباد الشمس

ماكرون أم لوبان.. من سيحظى بأصوات العرب والمهاجرين في الانتخابات الفرنسية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ