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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 85 ألف رأس من الثروة الحيوانية في حملة قومية للخدمات البيطرية ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية  تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين لحماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية مع تركيز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

محافظ بني سويف ينيب رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مساجد بقرى الفشن واهناسيا

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وتبين من التقرير اليومي الذي تعده المديرية تحت إشراف الدكتور عصام يحيى، أن إجمالي ما تم تحصينه 85 ألف و271 رأساً، بواقع:  75 ألف و442 من الأبقار، و8621 من الجاموس، و1200 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بقرى مراكز بني سويف، من خلال أكثر من 80  لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة.

الثروة الحيوانية وزارة الزراعة تركي الطب البيطري محافظ بني سويف المواطنين الاستثمار مراكز المحافظة بني سويف

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