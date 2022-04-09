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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

المتهم
المتهم

تجري النيابة العامة بالهرم، التحقيق حول قيام نجل ممثلة مشهورة بقتل حماه بسبب خلافات مالية بينهما في فيصل.

 

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

 

وكانت النيابة العامة صرحت بتشريح جثمان المتوفي، وطلبت تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وسماع أقوال الشهود حول الواقعة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم نجل ممثلة مشهورة تدعى “س.ك” وأنه تشاجر مع زوجته بسبب خلافات مالية بينهما، على إثرها ذهبت الزوجة إلى منزل والدها، واتفقت الأسرتان على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر فيها الأقارب من الطرفين.

 

وأوضحت التحقيقات، أن الأسرتين اتفقا على عقد جلسة بأحد المقاهي أول أيام رمضان، وحضر الزوج وأسرته، كما حضرت الزوجة وأسرتها إلى المكان لوضع حل لمشكلة الزوجين، وأثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قتل فيها المتهم والد الزوجة.

 

وأكدت التحريات الأولية، أن المشاجرة شهدت تشابكا بالأيدي بين أطراف كثيرين من الأسرتين داخل مقهى بالجيزة عقب الإفطار بساعات.

 

وتبين أن الزوج تعدى على حماه باستخدام "قالب رخام" على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال.

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