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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاربنا.. الأهلى يحتفل بعيد ميلاد أيمن أشرف

ايمن اشرف
ايمن اشرف

حرص الحساب الرسمي للنادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" على الاحتفال بعيد ميلاد أيمن اشرف مدافع الفريق فهو من مواليد 9 أبريل 1991 بمحافظة الدقهلية.


ونشر الحساب الرسمي للنادي الاهلي صورة لأيمن اشرف وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد لـ محاربنا".

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IMG_٢٠٢٢٠٤٠٩_١٦٣٦٥٨


ويحتفل اليوم، السبت، أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ31 فهو من مواليد 9 أبريل 1991، بدأ أيمن اشرف، مسيرته الكروية، مع النادي الأهلي، فهو أحد ناشئ الفريق، وكانت أول مباراة له بقميص القلعة الحمراء أمام اتحاد الشرطة عندما رحل جيلبيرتو عن الفريق.

من ناحية أخرى يستضيف ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق المصري البورسعيدي بالجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

 

اللاعب أيمن أشرف عيد ميلاده تهنئة النادي الأهلي الدوري الممتاز

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