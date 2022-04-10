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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| "عجمان" تطلق النسخة الثانية من المجلس الاقتصادي الرمضاني

دائرة التنمية الاقتصادية
دائرة التنمية الاقتصادية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان المجلس الاقتصادي الرمضاني في نسخته الثانية والذي يستضيف عددا من رجال الأعمال المتميزين وأصحاب الخبرة والمعرفة في هذه المجال، لنقل معرفتهم إلى أصحاب المشاريع الناشئة والراغبين في فتح مشاريعهم.

وبحسب  تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" فقد تنطلق فعاليات المجلس في الحي التراثي في متحف عجمان حيث يتجدد اللقاء مع نخبة من رواد الأعمال والتجار للاستفادة من خبراتهم في مجال الأعمال.

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وقال عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن  المجلس الاقتصادي الرمضاني 2022 يُعد من المجالس الحيوية الملهمة، لعرض التجارب الإماراتية الرائدة في شتى المجالات والتعريف ببيئة الأعمال المتطورة تكنولوجيًا التي تتميز بها الدولة والتشريعات المرنة التي استحدثتها الإمارات خلال الفترة الماضية في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية .

و أضاف أن المجلس يهدف إلى عرض استراتيجية الدولة في استقطاب المواهب والكفاءات في القطاعات الحيوية وترسيخ مكانة الدولة كوجهة اقتصادية فضلاً عن كونها جسراً لتواصل العقول من أجل صنع مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة بما يحقق رفاه الشعوب في دول العالم كافة .

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعي من خلال مجلسها الاقتصادي الرمضاني إلى تعزيز مفاهيم الحوار وبناء ورفع الوعي بالقيم المجتمعية والمساهمة في دعم الرؤى الثقافية الفكرية من خلال استضافة كوكبة من أبرز المتخصصين في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال .. مشيرا إلى أن المجلس ومن خلال جلساته يناقش أهم القضايا على المستوى المحلي والإقليمي و العالمي خاصة في المجال الاقتصاد المجتمعي لمواكبة المتغيرات والتطلعات والرؤى المستقبلية بما يجعله أحد أهم المنصات السنوية للحوار والنقاش.

وأكد الحمراني أن فعاليات دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان خلال الشهر الفضيل لا تقتصر على تنظيم مجلس الاقتصادي الرمضاني بل تحرص الدائرة على تقديم فعاليات مختلفة ومتنوعة طيلة الشهر الفضيل وبمواقع وأفكار متنوعة ومختلفة لتعيش تجربة رمضانية مميزة.

وتستضيف الجلسة الأولى في 10 أبريل الجاري فهيم الزبيدي المدير التنفيذي لمنصة أكشاك الإلكترونية وتتناول الجلسة مستقبل التجارة الإلكترونية وجهود منصة أكشاك وتهدف المنصة لتوفير الدعم للأسر المنتجة وتعزيز التحول الإلكتروني.

و في 17 أبريل يستضيف المجلس رجل الأعمال يوسف سلطان الذي يتحدث عن رحلة 37 عاما في مجال الأعمال والانطلاق برحلة الأعمال وكيفية مواصلة رواد الأعمال أنشطتهم في خضم الجائحة العالمية.

و في 24 أبريل يستضيف المجلس رجل الأعمال حمد سعيد النعيمي ويتناول في حديثه التنوع التجاري.

اقتصاد الامارات مال واعمال رواد الأعمال دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان Finance Real Estate

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