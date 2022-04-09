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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات..الأسهم المحلية تستقطب 19.3 مليار درهم في الأسبوع الأول من رمضان

الأسواق الاماراتية
الأسواق الاماراتية

استقطبت الأسهم المحلية في سوقي أبوظبي ودبي خلال تداولات الأسبوع الأول من رمضان الجاري ما قيمته 19.3 مليار درهم، شملت نحو 10.1 مليار درهم قيمة صفقات كبرى على سهم "إيبيكس للاستثمار"، وتداول المستثمرون نحو 3.9 مليار سهم عبر تنفيذ 62.6 ألف صفقة.

حققت أسواق المال المحلية خلال  الأسبوع الأول من رمضان مكاسب بقيمة 22 مليار درهم مدعومة بالتوقعات المتفائلة لقوة الاقتصاد الوطني ومتانته ومعدلات النمو في القطاعات غير النفطية ، مع تحسن معنويات المستثمرين لا سيما في ظل الإدراجات المرتقبة والتغطية الكبيرة لطرح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المقرر إدراجها في سوق دبي المالي الأسبوع المقبل.

وشهدت أولى جلسات الأسبوع الجاري بداية شهر رمضان في سوق أبوظبي للأوراق المالية صعود مؤشر السوق إلى مستوى قياسي جديد متجاوزاً مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى وسط زخم من السيولة بسبب تنفيذ صفقات كبيرة على أسهم إيبيكس للاستثمار.

سوق أبوظبي

وفي ختام جلسة اليوم، عاود مؤشر سوق أبوظبي الصعود لمستويات تقارب 10100 نقطة مجدداً، حيث صعد بنسبة 1.01في المائة عند مستوى 10095 نقطة، مستقطبا سيولة بقيمة 1.67 مليار درهم، لحجم أسهم بلغ 352.26 مليون سهم عبر11.875 صفقة فيما صعد سوق دبي في ختام جلسة اليوم إلى 3541.6 نقطة بنمو 0.74 في المائة مستقطباً سيولة بلغت 520.5 مليون درهم لنحو 170.191.046 سهما عبر 5251 صفقة.

رمضان Real Estate Finance سوق ابوظبي سوق دبي درهم

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