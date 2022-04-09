مرتضي منصور يعلن تأجيل قرار المجلس بشأن استقالة نائب رئيس الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تأجيل قرار مجلس الادارة بشأن إستقالة مصطفى هدهود إلى بعد نهاية مباريات فرق النادي المختلفة حفاظا على الاستقرار .

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إلى أعضاء الجمعية العمومية المحترمين والى جماهير الزمالك العظيمة لن يعلن قرار مجلس الادارة بشأن الدكتور مصطفي هدهود إلا عقب نهاية المباريات الثلاثة التي ستقام الليلة والمباريات هي :-

مباراة كرة القدم في الدوري .

مباراة كرة السلة في البطولة الافريقية .

مبارة الكرة الطائرة في كأس مصر .

حفاظا علي توفير المناخ الهادئ لهذه الفرق .

أدعو جميعا معي الله أن يوفق أبناءنا في هذه المباريات ، وسيذاع فيديو صوت و صورة بالقرار عقب نهاية آخر مباراة .

وتقدم مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك باستقالته من منصبه خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.

ومن المنتظر أن ينشر مرتضى منصور فيديو يوضح فيه أسباب الأزمة التى اندلعت عبر مواقع التواصل الإجتماعى على خلفية مراسم التتويج بلقاء الكأس .

وكان مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد دعا المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصراً لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود، نائب رئيس النادى، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر فى كرة اليد.