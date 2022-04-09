عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة يلزم "تعليم القليوبية" بسداد 6 ملايين جنيه للتأمين الصحي

التأمين الصحي
التأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بأداء مبلغ مقداره (6119256) ستة ملايين ومائة وتسعة عشر ألفًا ومائتان وستة وخمسون جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقالت الجمعية في فتواها،  ان  نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يطبق على طلاب مدارس محافظة القليوبية حسبما سبق بيانه، ومن ثمَّ يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها.

واوضحت، انه كان الثابت أن أعداد الطلاب المقيدين بالعام الدراسي 2018/ 2019 بمحافظة القليوبية (1368374) طالبًا، يستحق عنهم اشتراكات تأمين صحي عن هذا العام مبلغ مقداره (16420488) جنيهًا، سُدِّد من هذا المبلغ حسب ما ذكرته هيئة التأمين الصحي مبلغ مقداره (10301232) جنيهًا.

ومن ثم يكون المتبقي من اشتراكات هذا العام الدراسي مبلغًا مقداره (6119256) جنيهًا، وإذ لم تنازع محافظة القليوبية في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال العام الدراسي المشار إليه، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، ولم تقدم دليلا يناهضه لم ترد على موضوع النزاع إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة، فإنه يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة المذكورة.

الجمعيه العموميه الفتوى والتشريع مديرية التربية والتعليم التأمين الصحي محافظة القليوبية الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

استقالة نائب رئيس نادي الزمالك بعد أزمة الميداليات

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

الأرصاد تحذر من إنخفاض في درجات الحرارة وتحدد موعد إرتداء الملابس الصيفية

مقتول في حفرة خلف منزله.. تفاصيل العثور على جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

البطانة ستار في إطلالة مثيرة..هل تحرش رامز جلال لفظيًا بـ رانيا يوسف؟

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى إلغاء التطبيقات الإلكترونية للصيدليات لمخالفتها القانون

حكم نهائى يتصدى لاضطهاد النوابغ.. الإدارية تنقذ معيدة وتسمح بتحضير الدكتوراه بالإسكندرية

النطق بالحكم على 14 متهما في قضية "العائدين من الكويت"

تأجيل دعوى بطلان قانون البناء الموحد لجلسة 8 مايو

تأجيل دعوى بطلان مادة من قانون المحلات الصناعية والتجارية

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة المتهمين بأحداث كرداسة الأولى

المحكمة التأديبية تلغى مجازاة وكيل وزارة بعقوبة التنبيه

مجلس الدولة يلزم تعليم القليوبية بسداد 9 ملايين جنيه للتأمين الصحي

ترشيحاتنا

بث مباشر صلاة التراويح من الجامع الأزهر

الخارجية الأمريكية : نؤيد العملية الدستورية وحكم القانون في باكستان

المرصد السوري: الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقعا للحرس الثوري وحزب الله

مصرع عامل سقطت عليه حاوية بضائع في ميناء الدخيلة بالإسكندرية

إنشالله ولادي ينبسطوا.. رد عبد الله السدحان بعد اكتشاف مقلب رامز ..شاهد

صابرين: أي شيء يستر المرأة شرف وليس الحجاب فقط| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

اﻟﻤﺰﻳﺪ