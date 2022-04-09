مجلس الدولة يلزم "تعليم القليوبية" بسداد 6 ملايين جنيه للتأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بأداء مبلغ مقداره (6119256) ستة ملايين ومائة وتسعة عشر ألفًا ومائتان وستة وخمسون جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقالت الجمعية في فتواها، ان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يطبق على طلاب مدارس محافظة القليوبية حسبما سبق بيانه، ومن ثمَّ يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها.

واوضحت، انه كان الثابت أن أعداد الطلاب المقيدين بالعام الدراسي 2018/ 2019 بمحافظة القليوبية (1368374) طالبًا، يستحق عنهم اشتراكات تأمين صحي عن هذا العام مبلغ مقداره (16420488) جنيهًا، سُدِّد من هذا المبلغ حسب ما ذكرته هيئة التأمين الصحي مبلغ مقداره (10301232) جنيهًا.

ومن ثم يكون المتبقي من اشتراكات هذا العام الدراسي مبلغًا مقداره (6119256) جنيهًا، وإذ لم تنازع محافظة القليوبية في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال العام الدراسي المشار إليه، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، ولم تقدم دليلا يناهضه لم ترد على موضوع النزاع إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة، فإنه يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة المذكورة.