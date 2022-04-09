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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر.. صلاة التراويح من الحرم المكي والمسجد النبوي

صلاة التراويح
صلاة التراويح

ينقل موقع صدى البلد بثا مباشرا لـ صلاة التراويح من الحرم المكي والمسجد النبوي، في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.

شد حزام الكعبة المشرفة

 

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة-  أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة، وتثبيت أطرافه للحفاظ عليه.

وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري، أن أعمال الصيانة تتضمن شد حزام الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت الأطراف.

وتقوم الإدارة بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار (24) ساعة، منها صيانة ثوب الكعبة المشرفة وشد القماش من جميع الجوانب الأربعة.

 

حكم قضاء صلاة التراويح

قالت دار الإفتاء، إنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.
واستدلت بقول الشافعية في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟»: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1/ 457): «(وَلَوْ فَاتَ النَّفلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتِ الْجَمَاعَةُ فِيهِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ لَا كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وتابعت: وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ: «وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي». 
 

وأفادت: وعليه فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.

 

 

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