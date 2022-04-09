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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة سلامة تخطف الأنظار داخل ساحة مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي

سارة سلامة
سارة سلامة

شاركت الفنانة الشابة سارة سلامة، بصورة جديدة خلال وجودها في أبو ظبي، وذلك عبر حسابها على  انستجرام.


وظهرت سارة، في الصورة وهي تقف داخل ساحة مسجد الشيخ زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، مرتدية عباءة وحجاب، ولاقت الصورة إعجاب وتفاعل عدد كبير من متابعيها.


يذكر ان آخر أعمال سارة سلامة المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني.

مسلسل "اسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

وانتهت سارة سلامة، منذ فترة، من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"، وتشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.

 

سارة سلامة صورة جديدة تخطف الأنظار مسجد الشيخ زايد اعمال سارة سلامة عباءة وحجاب

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