بمشاركة 30 طليعاً.. مراكز شباب كفر الشيخ تحتفل بيوم اليتيم

نظّمت إدارة مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، احتفالية بيوم اليتيم بمشاركة 30 طليعاً وطليعة من الأطفال في إطار خطة النشاط العام.

ويأتي تنفيذ هذه الفعاليات والأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة، عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، فتحي جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وفريق عمل الإدارة.



وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ: تهدف تنفيذ مثل هذه اللقاءات للتركيز على احتياجات اليتيم العاطفية ورفع الروح المعنوية لديهم وتشجيعهم على ممارسة الألعاب لتحفيزهم وانخراطهم بالمجتمع.