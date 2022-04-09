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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب معلقا على تسريب الاختيار: مرسي كان متخيل أنها هتطبخ.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء المشير طنطاوي والرئيس السيسي والمعزول مرسي الذي عرض بمسلسل الاختيار اليوم.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"،: "اللي شوفناه تاريخي ، وهو لقاء بين الرئيس السيسي والمشير طنطاوي ومرسي".

وأشار: "ما رأيناه في التسجيل الحي الواضح يقول أشياء كثيرة"، مضيفا: "عايز أقول اعتراف أنا كعمرو لم أرى المشير طنطاوي في لحظات مواجهة، لكن أعرفه بمواقفه التاريخية".

أوضح: "أول مرة أشوف المشير طنطاوي في موقف مواجهة صوت وصورة وهذه رسالة لكل الناس اللي بتقول المسلسل مطلع الجيش أبطال".

وأكد: "المشير طنطاوي كان قويا وحائط صد، ولم يقدم أي تنازلات، وقال لمرسي لا"، لافتا: "هذا التسجيل رد على أي شخص يدعي أن مسلسل الاختيار بيطلع الجيش أبطال".

ولفت: "الجيش المصري ليس ضعيفا وهو قوي بقوة الشعب، وجيش الدولة وليس جيش الرئيس"، معقبا: "مرسي كان متخيل أنها هتطبخ".

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