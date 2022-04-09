عباءة رمضانية.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة بأجواء شهر رمضان، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت عارضة الأزياء اللبنانية بإطلالة أنيقة مرتدية العباءة الرمضانية وعلقت: "ليالي رمضان" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى، والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها فى أى عمل فنى.

أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم عمر وسلمى 3، وشاركها البطولة "تامر حسنى، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف"، كما شاركت لاميتا بدور بارز فى فيلم "حد سامع حاجة" مع النجم رامز جلال، والفنان القدير محيى إسماعيل.