وزير التعليم يعلن الجدول الأسبوعي لورش عمل بنك المعرفة المصري| صور

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدول الأسبوعي لورش عمل بنك المعرفة المصري ، للطلاب الجامعيين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، خلال الفترة من 12 أبريل إلى 18 أبريل.

وقال وزير التربية والتعليم في منشور أعاد نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أن ورش عمل بنك المعرفة كلها مجانية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه يمكن الانضمام لـ ورش عمل بنك المعرفة المصري، من خلال الضغط على الرابط التالي : https://www.ekb.eg/ar/events

وكان بنك المعرفة المصري أعلن عن عدد من الخدمات الجديدة التي يقدمها لطلاب المدارس والجامعات والباحثين خلال الفترة الحالية.

قال بنك المعرفة المصري، إنه لكل ولي أمر أن يبحث عن ألعاب تعليمية آمنة لمشاركتها مع أطفاله في المنزل، تم إنشاء Britannica Fundamentals للطلاب لممارسة مهاراتهم في القراءة والكتابة والحساب، واستكشاف العالم من حولهم وحتى للإبداع في الرسم.

وأضاف بنك المعرفة المصري أنه يمكن الوصول لمصادر Britannica من خلال منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصري عبر الرابط التالي : https://bit.ly/3tyJVqh

على جانب آخر، دعا بنك المعرفة المصري جميع الباحثين، والطلاب الجامعيين، للتعرف على الكثير عن المعاجم وكيف تحولت إلى إلكترونية وكيفية الاستفادة منها، من خلال الانضمام الآن لورشة عمل York Press على بنك المعرفة المصري المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل الساعة ٢:٠٠ مساءً عبر الرابط التالي :

https://www.ekb.eg/ar/events?event=172959625showd&month=4...

كما كشف بنك المعرفة المصري عن نخدمة جديدة لدارسي الطب في مصر، حيث قال إنه يمكن الآن الوصول إلى الدورة التدريبية المجانية عن الحقن العضلي لتعلم طريقة تحضير المحقنة قبل الحقن ، وكيفية إجراء الحقن العضلي في موقع العضلة الدالية وفي Rectus femoris وفي Gluteus Medius femoris

وأضاف بنك المعرفة المصري، أن هذه الخدمة مجانًا من Incision وبنك المعرفة المصري.

جداول ورش عمل بنك المعرفة المصري (1)

جداول ورش عمل بنك المعرفة المصري (2)