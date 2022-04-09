نبيلة مكرم: نسخة مصر تستطيع بالصناعة تشهد مشاركة أجنبية

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اطمأن خلال اجتماع اليوم على أبناء مصر العائدين من أوكرانيا.



وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، تم استعراض كافة المبادرات التى تعمل عليها وزارة الهجرة أمام الرئيس اليوم.

شركات اجنبية

وتابعت نبيلة مكرم، الرئيس اطلع ايضا على التحضير لللنسخة السادسة لمبادرة مصر تستطيع بالصناعة، والتى تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الموجودة بالخارج.

أوضحت وزيرة الهجرة، أن هذه النسخة ستشهد مشاركة شركات اجنبية تعمل فى المجالات الصناعية للترويج للدولة المصرية.