أحمد موسى: المشير طنطاوي أنقذ مصر من مجازر.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب حلقة اليوم من مسلسل الأختيار للقاء جمع السيسي والمشير طنطاوي والمعزول مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"المشير طنطاوي حمي مصر وانقذ الدولة المصرية من مجازر".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ربنا يرحمك يا سيادة المشير وعلينا أن نتذكر ما فعلته لانقاذ للدولة المصرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المشير طنطاوي منع انهيار الدولة المصرية وانقذ المصريين من الإخوان “، مضيفا:” ربنا يحمي ويبارك في كل واحد من أبناء الجيش المصري العظيم الذين كانوا لهم دور في حماية مصر وإنقاذها أيام حكم الإخوان ".