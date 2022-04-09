أحمد موسى : المعزول محمد مرسي كان طرطور لـ خيرت الشاطر..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار للقاء جمع الرئيس السيسي والمشير طنطاوي والمعزول مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المعزول محمد مرسي كان طرطور لـ خيرت الشاطر وخيرت الشاطر هو من كان يصدر القرارات التي يتخذها مرسي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" خيرت الشاطر هو من كان يحكم ويدير شؤون الدولة المصرية، وخيرت الشاطر هو من كان يتفق على جلب شحنات الأسلحة من خارج مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ربنا يحمي ويبارك في كل واحد من أبناء الجيش المصري العظيم الذين كانوا لهم دور في حماية مصر وإنقاذها من حكم الإخوان ".