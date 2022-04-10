مسلسلات رمضان .. طارق لطفي: بنينا قرية كاملة من أجل جزيرة غمام

كشف الفنان طارق لطفي كواليس تحضيراتهم لمسلسل جزيرة غمام الذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني.

وقال "لطفي" في تصريحات لـ "صدى البلد":المخرج حسين المنباوي بدأ بمعاينة أماكن للتصوير تشبه أحداث المسلسل، وبعد بحث قررنا أن نبني قرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بجانب جزء صورناه في العين السخنة على البحر في منطقة قريبة من الجبل، ومهندسو الديكور بذلوا مجهودا كبيرا لكى تظهر الصورة النهائية التي خرجت للجمهور.

وكشف الفنان طارق لطفي سر تحدث الغجر في مسلسل جزيرة غنام الذي يعرض حاليا باللهجة الصعيدية.

وقال طارق لطفي لـ"صدى البلد": تحدث الغجر باللهجة الصعيدية، لأنهم يتحدثون بلكنة القرية التي ينزلون بها حتى يكسروا الغربة، مع وجود بعض المصطلحات الغجرية الشهيرة في الكلام فهم ليس لديهم لهجة، وكان هناك مدقق يهتم بتلك النقطة.

وكان قد كشف الفنان طارق لطفي عن سبب حماسته لمسلسل جزيرة غمام، وقال لـ"صدى البلد": تحمست كثيرا لفكرة مسلسل "جزيرة غمام"، فقد وافقت على العمل قبل قراءته، فبعد "القاهرة كابول" كنت أنا والكاتب عبد الرحيم كمال على تواصل مستمر، وحكى لي فكرة العمل، فقلت له إنني سأجسد تلك الشخصية، خاصة أنني لم أقدم “صعيدي” من قبل، لذلك أنا سعيد جدا بالتجربة، وباللغة الصعيدي لأنها لهجة ثرية وكلماتها معبرة، وأصل الجينات المصرية صعيدي وتأثرت بها جدا في حياتي، حتى أنني كنت أقوم بقراءة عمل لصلاح جاهين وقرأته بالصعيدي.