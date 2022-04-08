انفجار أثناء التصوير..طارق لطفي يروي كواليس تصوير جزيرة غمام وليلة السقوط "فيديوجراف"

كشف الفنان طارق لطفي في حواره لـ "صدى البلد" عن الاختلاف الذي وضعه في الشخصية، وهل كان متخوفًا من تكرار نفس الدور، كما تحدث عن تفاصيل تحضيرهم لـ جزيرة غُمام، خصوصا أن العمل تدور أحداثه في قرية على البحر عام 1920، وما أبرز الصعوبات التي واجهته، كما تحدث عن تكرار تعاونه مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وسر تحمسه للعمل في البداية، فقد قبله قبل قراءة السيناريو.

مسلسل جزيرة غمام

وبعيدا عن مسلسل جزيرة غمام كشف طارق عن تفاصيل مسلسل ليلة السقوط الذي صوره في أماكن حقيقية بـ "الموصل"، وحكى عن كواليس انفجار لغم أثناء تصوير العمل، وكيف جهز نفسه لشخصية أبو عبد الله الدباح أحد زعماء تنظيم داعش الإرهابي.

وللمزيد حول مسلسل ليلة السقوط ودور الفنان طارق لطفي في مسلسل جزيرة غمام وكواليس التصوير شاهد الفيديوجراف التالي: