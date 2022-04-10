القومي للمرأة بالمنيا يواصل «جلسات الدوار» التوعوية بقرى حياة كريمة

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف ،برئاسة نارمين محمود مقرر المحلس القومي للمرأة بالمحافظة وبمشاركة قصر ثقافة بني سويف، عقد "جلسات الدوار"، وذلك بقرية دلاص التابعة لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضمن فعاليات برنامج الجلسات التوعوية وبحضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر والدكتورة هبه عبدالعظيم وشيماء كرم والدكتورة غادة طوسون ولمياء العربي عضوات المجلس وإيمان صالح مدير اداري الفرع .



من جانبها أوضحت، نرمين محمود مقرر المجلس القومي ببني سويف إن المجلس عقد جلسة في قرية دنديل في الخامس من رمضان الجاري من جلسات الدوار، ضمن برنامج الجلسات التوعوية، وتستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشمل اللقاء عروضا غنائية لفرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة بنى سويف ثم عرض الأراجوز وكذلك تم الرسم على وجوة الأطفال

وقالت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببنى سويف إن الفرع بدأ تنفيذ أمسيات رمضانية بقرى حياة كريمة لتقديم رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، بالتنسيق مع فرع ثقافة بنى سويف، والتى تشمل تقديم عروض وأنشطة مختلفة: مسرح عرائس، فنون شعبية وإنشاد دينى وغيرها من الفعاليات داخل سرادقات بالقرى المستهدفة، مشيره إلى أن أولى الأمسيات بدأت مساء الأربعاء 5 رمضان بقرية دنديل، ثم قرية دلاص اليوم 8 رمضان، واشمنت "13 رمضان"، بعدها صفط راشين "19 رمضان"، وقمبش" 25 رمضان"، موضحة أن تلك القرى جرى ترشيحها واختيارها بالتعاون والتنسيق مع الرائدات الريفيات

مختتمة أن ذلك يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

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