قبل ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن صدام عربي بين الأهلي والرجاء المغربي.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، في النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين أمام الزمالك ثم أمام نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي

وواجه فريق الأهلي نظيره الرجاء المغربي من قبل في ٧ مباريات في دوري أبطال أفريقيا.

كانت المواجهة الأولى عام ٩٩ حيث هزم الأهلي في القاهرة بهدف نظيف وتعادل إيجابيا بهدف لمثله في الإياب في دور المجموعات واحتل وصافة المجموعة ولم يتأهل للنهائي

المواجهة الثانية كانت عام ٢٠٠٢ وهزم الأهلي في المغرب بهدفين مقابل هدف وانتهت مباراة العودة في القاهرة ٣-٣ .

المواجهة الأخيرة كانت في ٢٢ ديسمبر الماضي في كأس السوبر الأفريقي وانتهت بالتعادل ولكن ضربات الجزاء أهدت الكأس للأهلي.

وانتصر الأهلي على الرجاء مرتين وخسر مرتين وتعادل 3 مرات من إجمالي 7 مواجهات.

موعد مباراتي الأهلي والرجاء المغربي في أفريقيا

وتقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 16 أبريل الجاري في تمام التاسعة مساء، في القاهرة، كما تقام مباراة العودة في المغرب في تمام الحادية عشر يوم 22 أبريل الجاري.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حتى نصف النهائي:

الأهلي سيواجه الرجاء في القاهرة أحد يومي 15 أو 16 أبريل في ذهاب الدور ربع النهائي، ثم سيخوض لقاء العودة أحد يومي 22 أو 23 أبريل، على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

حال تأهل إلى الدور نصف النهائي، سيلعب ضد الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي.

نتائج الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:

يذكر أن الأهلي استهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بالتعادل مع فريق الحرس الوطني “بطل النيجر” 1-1 في ذهاب دور الـ 32، بينما فاز بستة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع الهلال السوداني سلبيا، في فاز على المريخ السوداني 3-2 في الجولة الثانية، وخسر أمام صن داونز 1-0 في الجولة الثالثة، ثم سقط الفريق الجنوب إفريقي بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

استعاد الأهلي توازنه بالفوز على المريخ السوداني 3-1 في الجولة الخامسة، بينما اختتم مشواره في دور المجموعات بالتغلب على الهلال بهدف نظيف.

الأهلي زعيم أفريقيا

توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.

الوداد الأكثر تسجيلا

تفوق فريق الوداد المغربي على النادى الأهلى والزمالك والإسماعيلي في قائمة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما يلتقى فريق الأهلي نظيره فريق الرجاء فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال شهر أبريل الجاري.

فيما ودع فريق الزمالك دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد سلسلة التعادلات في المجموعة التي ضمت فرق بيترو أتليتكو وساجرادار الأنجوليان والوداد المغربي.

وجاءت قائمة اكثر الفرق تسجيلا للأهداف فى مجموعات دورى الابطال علي النحو التالي:

الوداد المغربي ١٥ هدفا فى ٢٠٢٢

انيميا النيجيري ١٤ هدفا فى ٢٠٠٣

الترجى التونسي ١٣ هدفا فى ١٩٩٩

مازيمبى الكونغولي ١٣ هدفا فى ٢٠١٩

النجم الساحلي التونسي ١٣ هدفا فى ٢٠١٧

الاسماعيلى ١٣ هدفا فى ٢٠٠٣

الاهلى ١١ هدفا فى ١٩٩٩ و ٢٠١٩ و ٢٠٢١.

الزمالك ١٠ اهداف فى ٢٠٠٢ و ٢٠١٣.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن 3 مواجهاتٍ عربية خالصة بجانب مواجهة صنداونز وبترو أتلتيكو الأنجولي.

المواجهة الأولى ستجمع بين الأهلي والرجاء المغربي والثانية بين الترجي ووفاق سطيف، وستكون العربية الثالثة بين الوداد وشباب بلوزداد.