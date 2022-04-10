رضا البلتاجي: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام المصري.. فيديو

أكد رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار طرد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي من قبل الحكم محمود عاشور الذي أدار مباراة الأهلي والمصري قرارا سليما ومستحقا.

وقال البلتاجي خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحكم محمود عاشور لديه شجاعة في قراره ونجح في إدارة مباراة الأهلي والمصري.

وتابع البلتاجي، أن حكام تقنية الفار بمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي غير موفقين في تلك المباراة فهناك أكثر من خطأ يجب استدعاء الحكم محمود عاشور لرؤية تلك الأخطاء واتخاذ قرار.

وأكد رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ليس هناك ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام المصري بعد التحام مدافع فريق البورسعيدي مع محمد شريف.