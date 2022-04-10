شديد قناوي: الشعباني نجح في تحديد نقاط الضعف والقوة للاعبي الأهلي.. فيديو

أعرب أحمد شديد قناوي لاعب فريق المصري البورسعيدي ، عن سعادته بفوز فريقة على نظيره الأهلي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما.

وقال خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة معين الشعباني نجح في تحديد نقاط الضعف والقوة للاعبي الأهلي وهو ما حققناه اليوم على فريق كبير بحكم الأهلي قائلاً« الي يكسب الأهلي يكسب أي حد».

وأشار شديد، إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم تركيز كبير خلال تلك الفترة من أجل أسعاد جماهير بورسعيد وتحقيق بطولة لهم هذا الموسم.

وتابع شديد، أن أكد للاعبي الفريق تحقيق الفوز اليوم على الأهلي من حالة التركيز التي سادت لاعبي الفريق قبل المباراة، مشيداً بالجهاز الفني الذي استعد لتلك المباراة بجدية.

وعن سبب خروجه قال شديد، إنه تعرض للإصابة بالعضلة الخلفية وطلب من الجهاز الفني الخروج حتى لا تتفاقم الإصابة .