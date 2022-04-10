بعد الهزيمة من المصرى.. غضب كبير من جمهور الأهلى على السوشيال ميديا|شاهد

غضب جمهور النادى الأهلى من هزيمة الفريق أمام المصرى البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر هاشتاج ” الاهلى " وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والمصري بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المصري للنقطة 19 ويحتل المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 31 في مقدمة الدوري ويتساوى مع الزمالك.