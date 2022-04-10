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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تؤكد إجراء عملية تبادل أسرى ثالثة مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أكدت روسيا، اليوم الأحد، تنفيذ ثالث عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية لموسكو في 24 فبراير الماضي.

وكانت الحكومة الأوكرانية، أعلنت أمس السبت، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى مع روسيا.

وأضافت الحكومة أن عملية تبادل للأسرى مع روسيا سيتم فيها عودة 12 جنديا و14 مواطنا إلى البلاد.

للمرة الثالثة.. تنفيذ عملية تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا

أوكرانيا تعلن عن عملية تبادل أسرى مع روسيا

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، على قناتها في تطبيق "تيليجرام" اليوم الأحد، إن عملية التبادل نفذت مساء أمس وشملت أربعة موظفين في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روس آتوم" خاصة، وعددا من العسكريين الروس.

وأضافت: "في ساعات مبكرة من صباح اليوم حطوا في الأراضي الروسية وسوف يلتقيهم قريبا أقاربهم وأهاليهم".

وكانت موسكالكوفا أعلنت أمس عن تحرير 14 بحارا من سفينة "آزوف كونكورد" التجارية الروسية التي كانت محتجزة من قبل الجيش الأوكراني في ميناء ماريوبول، بالإضافة إلى عملية تبادل سائقي شاحنات شملت 32 سائقا روسيا و20 أوكرانيا وعددا من مواطني بيلاروس.

روسيا عملية تبادل أسرى أوكرانيا الحكومة الأوكرانية تبادل أسري

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