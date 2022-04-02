أوكرانيا تعلن عن عملية تبادل أسرى مع روسيا

قال نائب رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو إن أوكرانيا وروسيا تبادلتا الأسرى الجمعة في صفقة تم بموجبها الإفراج عن 86 من أفراد الجيش الأوكراني.

ولم يحدد المسؤول الأوكراني عدد الجنود الروس الذين تم الإفراج عنهم ضمن الصفقة لكنه قال إن عملية التبادل كانت نتيجة مفاوضات السلام الجارية بين الجانبين.

وبالتزامن مع ذلك، قال حاكم منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، في خطاب مصور الجمعة، إن القوات الروسية تنسحب من المنطقة لكنها لم تغادر بالكامل بعد.

وقال الحاكم فياتشيسلاف تشاوس: ”الضربات الجوية والصاروخية ما زالت ممكنة في المنطقة، ولا أحد يستبعد ذلك“، مضيفًا أن القوات الأوكرانية تدخل وتؤمن الأحياء التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية.

وذكر أنه من السابق لأوانه أن تتخلى القوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف عن حذرها؛ لأن القوات الروسية ”لا تزال على أرضنا“.

بدوره، قال الحاكم الإقليمي لمنطقة كييف إن روسيا تواصل سحب بعض قواتها من شمال منطقة كييف نحو روسيا البيضاء.

بالتوازي مع ذلك، قالت المخابرات العسكرية البريطانية، الجمعة، إن القوات الأوكرانية استعادت قريتي سلوبودا ولوكاشيفكا الواقعتين إلى الجنوب من تشيرنيهيف، وعلى طرق الإمداد الرئيسية بين المدينة وكييف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية: ”واصلت أوكرانيا أيضا شن هجمات مضادة ناجحة، ولكن محدودة إلى الشرق والشمال الشرقي من كييف“.

وأضافت أن تشيرنيهيف وكييف تتعرضان لضربات جوية وصاروخية متواصلة، على الرغم من مزاعم روسيا تقليص أنشطتها في هذه المناطق.