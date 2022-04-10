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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زور 6 كارنيهات ولوحات سيارته .. عاطل ينتحل صفة موظف بجهة حكومية بالقاهرة

السجن
السجن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، اشتبهت فى إحدى السيارات و باستيقافها وسؤال قائدها عن التراخيص ادعى أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب لذات الجهة بإسمه و باستكمال الفحص تبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ، وبحوزته (6 كارنيهات بإسمه منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية – 2 كارنيه باسم والده منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية وجميعها "مزورة").

وبفحص السيارة قيادته تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها "مزيفة" وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مقيدة بإسمه "منتهية التراخيص"  وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة محل الضبط وبها تلاعب بالحروف المدونة عليها -  لوحات معدنية مزيفه - ٤ لوحات بلاستيكية مزيفين بعدة أرقام مختلفة مثبت عليهم شعارات لجهات حكومية – جهاز إتصال لاسلكي "ووكى توكى").

بمواجهته اعترف بانتحال الصفة المشار إليها ، كما أقر بقيامه باصطناع وتزوير الكارنيهات المضبوطة بحوزته بإستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة إسكنر بمسكنه، كما أقر بحيازته لباقي المضبوطات وعقب تقنين الإجراءات بتفتيش مسكنه تم ضبط طابعة ألوان مستخدمة فى عملية التزوير.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة أقسام ومراكز الشرطة مديرية امن القاهرة

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