جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والأدوية

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولي بجمرك مطار أسيوط الدولي ، برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير باحثين مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جده على رحلة خطوط شركة ايركايرو اشتبه عمرو الدروى مأمور الجمرك فى صيدلى مصرى الجنسية أثناء خروجه من صالة الوصول .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أوما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الحافظ خليفه مأمور الفحص ، تحت اشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على زين العابدين مدير الجمرك أسيوط ، قرر تكليف كريمة محمد والشيماء خضر ، تحت إشراف عمار أبوالمكارم رئيس الوردية لتفتيش أمتعة الراكب، بحضور محمد محرز رئيس قسم مكافحة التهرب وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن فتبين وجود 89 عبوة بها 1780 قرص من عقار السولبادين المخدر و586 عبوة بعدد 15010 قرص من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتم الجرد والتحريز قاسم محمد، ومنال السيد وأسماء عبدالرحيم، ومحمد طلبه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٠٠ ألف و ٤٦٠ جنيه .

وقرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ وحرر المحضر عبد الرحمن محمد بالشئون القانونية .

وبعد العرض على الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.