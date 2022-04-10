مصادرة 226 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بقرية البدرمان في ديرمواس

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ضبطت 226 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وذلك خلال حملات تفتيشية بقرية البدرمان في ديرمواس بالتنسيق مع مباحث التموين و الجهات المعنية.

وأشار إلى إنه تم مصادرة المضبوطات وفقاً للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.