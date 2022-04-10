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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 226 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بقرية البدرمان في ديرمواس

ضبط لحوم مذبوحة خارج
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.

 

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ضبطت 226 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وذلك خلال حملات تفتيشية بقرية البدرمان في ديرمواس بالتنسيق مع مباحث التموين و الجهات المعنية.

 

وأشار إلى إنه تم مصادرة المضبوطات وفقاً للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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