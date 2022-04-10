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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: خطة لتطوير شوارع منطقة الإسكان الاجتماعي في بورفؤاد.. صور

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد على إنهاء أعمال تطوير الطرق

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع والطرق الداخلية بمنطقة الإسكان الاجتماعي في مدينة بورفؤاد "طريق اللواء أحمد عبدالله"، والتي تتم بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ومنطقة تعمير بورسعيد.

محافظ بورسعيد يؤكد على إنهاء أعمال تطوير الطرق

وأشار محافظ بورسعيد  إلى أن أعمال التطوير تتضمن أعمال إنارة بكامل طول طريق اللواء أحمد عبد الله، بالإضافة لإعادة رصف الطريق وتوسعته وزيادة الطابع الجمالي، ووجه المحافظ بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل نظرا لأهمية الطريق والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تخدم منطقة الاسكان الاجتماعي ببورفؤاد، مؤكدا على تقديم الدعم بما يحقق أعمال تطوير الشارع على أعلى درجة من الكفاءة.

محافظ بورسعيد يؤكد على إنهاء أعمال تطوير الطرق

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يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد خطة موسعة لرصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، لتحقيق الانسيابية والسهولة في حركة السيارات والمواطنين، ولتحقيق المظهر الحضاري الذي يتماشي مع مجمل التطورات بمدينة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يؤكد على إنهاء أعمال تطوير الطرق

وفى سياق متصل في إطار تواصل جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد لاستكمال أعمال الخطة الموسعة لرصف وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال الرصف بشارع النصر بداية من شارع أسوان حتي شارع محمد علي، مشيرا أن العمل يتواصل ليلا ونهارا  وذلك بعد التوسعات اللازمه للأرصفة الجانبية وإزالة الجزيرة الوسطي ليصبح اتجاه الشارع اتجاه واحد دخول من شارع محمد علي وذلك بالتنسيق مع ادارة مروربورسعيد، وتحت اشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يؤكد على إنهاء أعمال تطوير الطرق

وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى العمل بالتوازي في تطوير الطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية في حركة السيارات والمواطنين،  منوها أن أعمال التطوير تتضمن اعادة رصف الشارع بالطبقة الأسفلتية وعمل التوسعات اللازمة وصيانة الأعمدة الكهربائية،  مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت نظرا لأهمية الشارع الحيوية.

محافظ بورسعيد يؤكد على إنهاء أعمال تطوير الطرق
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