التضامن: 38 ألف مريض استفادوا من «مكافحة الإدمان» بالربع الأول من 2022‬

‫استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس لعام 2022 لـ 38 ألفا و93 مريضا "جديد ومتابعة" ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، منهم 3258 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، حدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد".

وقالت إن الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، مشيرة إلى أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور المستفيدين من هذه الخدمات 95.60%، بينما بلغت نسبة الإناث 4.40%.‬

وأضافت "القباج" أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 35.36%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 12.85%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج إدمان الإنترنت، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.‬

‫من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2022، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 39.85% بدأوا التعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة، ونسبة 38.64% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 10.57%.

وقال عمرو عثمان إن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 33.93%، في حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 33.06%، يليه الترامادول بنسبة 19.80%، والتعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مادة مخدرة"، بينما جاءت المخدرات التخليقية "الاستروكس والفودو والبودر والشابو" بنسبة 7.01%.

ولفت إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى، ويزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، ويدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.‬

وأوضح أنه فيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن، فإن 57.56% من المتصلين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون، و42.43% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي.

وأكد أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" يستمر في تلقى الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات.‬

‫وأضاف عمرو عثمان أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاء في مقدمتها؛ أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والمشاكل الأسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، وأيضا توهم البحث عن المتعة.

وتابع: “كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج؛ ضياع الصحة والمشاكل الأسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات”.

وذكر أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة إلكترونية متكاملة تتضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج، فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم في تطوير سياسات المواجهة.