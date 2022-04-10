عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: تيسير إجراءات الحصول على الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة يجذب الاستثمارات

النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب

رحب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل.

وقال السلاب فى تصريحات له اليوم، إن التوجيه الرئاسى بحصر جميع الأراضى لاستغلالها بالشكل الأمثل يعكس استراتيجية الدولة نحو تفعيل الحوكمة والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية، فى إطار خطة متكاملة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة.

وتشكلت لجنة تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين.

وأكد السلاب، أن التوقف عن تخصيص الأراضى الصناعية خلال الفترة الماضية، كان أحد أكبر معوقات الاستثمار فى مصر، وهو أمر يجب تداركه فى ظل سعى الدولة لجذب مزيد من رؤوس الأموال وضخ استثمارات مباشرة محلية وخارجية فى القطاع الصناعى.

وقال السلاب إن توفير الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة وعبر إجراءات ميسرة، هو السبيل الأول لتشجيع الاستثمار سواء بالتوسع فى المشروعات القائمة، أو الاستثمارات الجديدة.

ولفت إلى أن الصناعة هى أهم وأكبر القطاعات الإنتاجية التى يجب الاهتمام بها وتيسير كل المعوقات التى تواجهها، فهى القادرة على توليد فرص العمل وزيادة الصادرات وتوليد العملة الصعبة من مصادر مستدامة.

وأضاف السلاب أن القطاع الصناعى يستهدف صادرات صناعية بقيم تتراوح بين 26 إلى 28 مليار دولار خلال العام الجارى ما يجعل القطاع الصناعى قاطرة النمو فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لتهيئة بيئة العمل، خاصة فى ظل ما يمر بها العالم من أزمة اقتصادية فى الوقت الراهن، والتى انعكست على كافة الاقتصادات، وتسببت فى إرباك سلاسل لتوريد العالمية وارتفاع كافة أسعا مدخلات الإنتاج.

وشكلت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن.

وانتهت اللجنة من الحصر وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى.

الرئيس السيسي الحوكمة رؤوس الأموال المحلية الفرص الاستثمارية المناطق الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

بعد انفصالها.. سلاف فواخرجي تثير الجدل بسبب ديانتها و"قبلة شيكاغو"

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا إندونيسيًّا من جامعة شريف هداية الله الإسلامية بجاكارتا

"الحكومة": لا حج على نفقة الدولة.. والاقتصار على "الفريضة" لمن لم يؤدي المناسك

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب

مخدرات بـ3 ملايين جنيه.. ضبط 450 طربة حشيش في الإسكندرية والمنوفية والفيوم

بالسعر والمواصفات .. تفاصيل السيارة بيجو 5008 موديل 2022 فى الأمارات 

وكيل الأزهر يستقبل وفدًا إندونيسيًا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامى صبري وأصالة يحضران لعمل فني جديد .. صور

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. صور

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

فيديو

لم أتعرض للإهانة من رامز جلال.. تصريحات مثيرة لـ صابرين مع العرافة

لوسي وحنان مطاوع.. فنانون استعانوا بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسلاتهم

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ