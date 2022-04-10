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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: روسيا ترتكب جرائم حرب بأوكرانيا.. وسنمد كييف بما تحتاجه من أسلحة

واشنطن: روسيا ترتكب
واشنطن: روسيا ترتكب جرائم حرب بأوكرانيا

تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، بأن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها في مواجهة الغزو الروسي.

وشدد على أن القوات الروسية تستهدف المدنيين في أوكرانيا "بشكل منهجي"، وترتكب "جرائم حرب".

واتهم سوليفان، خلال مداخلة على شبكة "سي إن إن"، القائد الجديد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، بأنه "سيرتكب جرائم وهجمات وحشية في حق المدنيين الأوكرانيين".

كما حمل مستشار الأمن القومي الأمريكي، الكرملين، مسؤولية استهداف المدنيين في أوكرانيا.

على جانب آخر، تعرض مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، لقصف روسي جديد، الأحد، أدى إلى "تدميره بالكامل"، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو، على تليجرام، "هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دُمرت. والصواريخ لا تزال تتساقط".

واستهدفت القوات الروسية، المدينة الصناعية التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، منذ الغزو الروسي لكنها نجت حتى الآن من دمار كبير.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تتوقع فيه أوكرانيا، تجدد هجوم الكرملين على شرق وجنوب البلاد.

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