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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دنيبرو.. أوكرانيا تعلن تدمير مطار المدينة بالكامل نتيجة القصف الروسي

قصف روسي يدمر مطار
قصف روسي يدمر مطار دنيبرو بالكامل

تعرض مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، لقصف روسي جديد اليوم الأحد، مما أدى إلى "تدميره بالكامل"، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

 

ووفقا لـ “أوكرانيفورم”، كتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو، على تطبيق تلجرام: "هجوم جديد على مطار دنيبرو، لم يبق منه شيء، المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت، والصواريخ لا تزال تتساقط".

 

وأضاف: "نعمل على إحصاء الضحايا".

 

وقال ريزنيشنكو إن الهجمات على المدينة التي تقع على ضفاف نهر دنيبر اشتدت اليوم الأحد.

 

واستهدفت القوات الروسية، المدينة الصناعية التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، منذ الغزو الروسي لكنها نجت حتى الآن من دمار كبير.

 

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تتوقع فيه أوكرانيا، تجدد هجوم الكرملين على شرق وجنوب البلاد.

 

وفي وقت سابق أفادت الأنباء أن سبعة صواريخ أصابت منطقة دنيبروبتروفسك الليلة الماضية. ودمر الجيش الأوكراني صاروخا وطائرة مسيرة معادية في المنطقة.

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