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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين مطر تلفت الأنظار في أحدث ظهور

مادلين مطر
مادلين مطر

شاركت الفنانة مادلين مطر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها.


وظهرت مادلين مطر، مرتدية توب أورانج مكشوب البطن وبنطال بنفس اللون، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على أكتافها بطريقة ناعمة تبرز جمالها.


وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.


يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.


وكانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.

 

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الفنانة مادلين طبر أحدث ظهور تبرز جمالها تلفت الانظار موقع تبادل الصور والفيديوهات

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