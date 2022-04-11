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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالتعدي على آخر بسلاح في مدينة نصر

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

جدد قاضي المعارضات،حبس شخصين 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بالتعدي على آخر بسلاح في مدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم"له معلومات جنائية") مصاب برش خرطوش بالجسم إثر إدعاء مشاجرة .

 بالإنتقال والفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شقيقان، لأحدهما معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما ، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش"المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقتين من ذات العيار) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع شقيقه لسابقة قيام شقيقه بمعاكسة شقيقة المجنى عليه.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبط المتهم الآخر حال تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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