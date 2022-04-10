مارين لوبان: أسعى لتحقيق الرفاهية للشعب الفرنسي وتحسين القدرة الشرائية ونظام التقاعد

دعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان المرشحة في انتخابات الرئاسة الفرنسية، الناخبين الذين لم يصوتوا لـ ماكرون إلى الانضمام لها في الجولة الثانية للانتخابات.

وأكدت مارين لوبان، خلال مؤتمر صحفى أذاعته إكسترا نيوز، أن التصويت في جولة الإعادة يعكس قواعد الديمقراطية في فرنسا.

وأوضحت المرشحة في الانتخابات الرئاسة الفرنسية أنها تسعى لتحقيق الرفاهية للشعب الفرنسي وتحسين القدرة الشرائية ونظام التقاعد، وأنها ستكون رئيسة لكل الفرنسيين.

النتائج

وأظهرت عملية فرز صناديق اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر إيمانويل ماكرون، بحصوله على 28.1% من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي، جان لوك ميلونشون على 20.1٪ من الأصوات.

وبعد إعلان النتائج ستكون الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، التي ستجري في الـ24 من أبريل الجاري.