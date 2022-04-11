بمناسبة العاشر من رمضان.. حقوق حلوان تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر اليوم

ينظم إتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان ندوة بعنوان ( إنتصارات أكتوبر أسطورة شعب وجيش )، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتوراه أمل لطفي جاب الله عميدة الكلية .

يحاضر فى الندوة اللواء طيار أركان حرب دكتور هشام الحلبى مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

وأوضح اتحاد طلاب الكلية أن الندوة تقام اليوم السبت الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢٢ بقاعة حسن حسني فى تمام ‏الساعة ١٠ صباحا

وأشار الأتحاد أن على الطلاب الراغبين فى الحوار إلى للندوة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/yfN6AmMS1ctMUgyZA



جدير بالذكر أنه أقيم حفل إفطار في مقر المطعم المركزي بجامعة حلوان جمع الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وأعضاء اتحاد الطلاب، عقد بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبعض من السادة عمداء الكليات والقيادات الإدارية والسادة أمناء الجامعة والطلاب وعلي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وعقب الإفطار تحدث الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أعضاء اتحاد الطلاب مؤكدا دور الجامعة في إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية في تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم في القضايا والموضوعات المختلفة

وأكد علي حرص جامعة حلوان الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعي بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب .

وأوضح رئيس جامعة حلوان دعم الجامعة للدور الذي يقوم به اتحاد الطلاب ومشاركتهم الإيجابية في تقدم جامعة حلوان والمساهمة الفعالة من أجل تقدم وازدهار الوطن.

وفي ختام الحفل قام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.