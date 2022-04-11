بنك التنمية الصيني يدعم الطاقة النظيفة ب17مليار دولار خلال بداية العام الجاري

عزز بنك التنمية الصيني دعمه المالي لتطوير الطاقة النظيفة في الربع الأول من العام الجاري 2022.

وذكر بنك التنمية الصيني أنه قدم قروضا بقيمة 109 مليارات يوان (حوالي 17.12 مليار دولار أمريكي) لقطاع الطاقة لدعم تنمية الطاقة النظيفة وتحويل الطاقة التقليدية إلى طاقة خضراء.

وخلال هذه الفترة، منح بنك التنمية الصيني منح قروض بإجمالي 76.5 مليار يوان لتطوير الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت القروض غير المسددة حتى نهاية الربع الأول هذا العام في قطاع الطاقة النظيفة بمقدار 48.8 مليار يوان عن نهاية العام الماضي، بحسب بنك التنمية الصيني.

ارتفاع عدد مركبات الطاقة الجديدة

وفى سياق أخر أظهرت نتائج أرقام أصدرتها الجمعية الصينية لصناعة السيارات، ارتفاع عدد مركبات الطاقة الجديدة المسجلة في البلاد بنسبة 138.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

واستشهدت الجمعية ببيانات أصدرتها وزارة الأمن العام، أظهرت وجود حوالي 1.11 مليون مركبة مسجلة تعمل بالطاقة الجديدة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 644 ألف مركبة عن العام الماضي 2021.

وحتى نهاية شهر مارس الماضي، بلغ إجمالي عدد مركبات الطاقة الجديدة المسجلة في الصين 8.915 مليون مركبة، ما يمثل 2.9 بالمئة من السيارات المسجلة في البلاد.

وتواصل الصين في السنوات الأخيرة، دعم وتشجيع استخدام مركبات الطاقة الجديدة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ووفقاً للخطة الوطنية لنظام الطاقة الحديثة في الصين (2021-2025)، الصادرة في وقت سابق من العام الجاري، فإن من المتوقع أن تشكل مبيعات مركبات الطاقة الجديدة حوالي 20 بالمئة من حجم مبيعات السيارات الجديدة بحلول العام 2025.