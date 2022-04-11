أحمد موسى عن الانتخابات الفرنسية: المعركة ليست سهلة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على الانتخابات الفرنسية بين ماكرون ولوبان قائلا: "الجولة الثانية ستكون يوم 24 أبريل".

وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لا يستطيع أحد توقع الفائز بالانتخابات الرئاسية حتى الآن"، لافتا: "دور ماكرون في حرب أوكرانيا تسبب في حصوله على أصوات كثيرة".

وأشار: "الانتخابات لم تحسم حتى الآن، والمشهد يتكرر للمرة الثانية على التوالي بين ماكرون ومارين لوبان".

وأوضح: "65% نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية، وهي معركة ليست سهلة"، لافتا: "ماريان لوبان قريبة من الرئيس الروسي بوتين وتحشد أنصارها في الانتخابات الفرنسية للفوز بالجولة الثانية".