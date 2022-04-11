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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن الانتخابات الفرنسية: المعركة ليست سهلة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على الانتخابات الفرنسية بين ماكرون ولوبان قائلا: "الجولة الثانية  ستكون يوم 24 أبريل".

 

وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،:  "لا يستطيع أحد توقع الفائز بالانتخابات الرئاسية حتى الآن"، لافتا: "دور ماكرون في حرب أوكرانيا  تسبب في حصوله على أصوات كثيرة".

 

وأشار: "الانتخابات لم تحسم حتى الآن، والمشهد يتكرر للمرة الثانية على التوالي بين ماكرون  ومارين لوبان".

 

وأوضح: "65% نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية، وهي معركة ليست سهلة"،  لافتا: "ماريان لوبان قريبة من الرئيس الروسي بوتين وتحشد أنصارها في الانتخابات الفرنسية للفوز  بالجولة الثانية".

الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي على مسئوليتي الانتخابات الرئاسية أحمد موسى الرئيس الروسى ماكرون

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