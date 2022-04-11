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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: مصر في الحروب العالمية كانت قاعدة للنمو على مستوى العالم

عبدالمنعم السعيد
عبدالمنعم السعيد

قال الدكتور عبد المنعم السعيد عضو مجلس الشيوخ؛ إن مصر أثناء فترات الحروب العالمية كانت تمثل قاعدة للنمو على مستوى العالم في حين انعزال الدول عن بعضها البعض .

 

أضاف عبدالمنعم السعيد، خلال لقائه على قناة تن في برنامج "بالورقه والقلم" أن مصر تسير في طريق هام جدا لامتلاكها مواد أولية ذات جودة عالية؛ مثل إنشاء مصنع الجرانيت بسيناء  والرمال البيضاء النقية والتي يصنع منها المصابيح والفيبر .

 

أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصانع تجميع السيارات تنتج للاستخدام المحلي على الرغم من قدرتها على التصدير ؛ مضيفا أن تم إنشاء أكثر من 17 منطقة صناعية جديدة تحتاج لبعض الجهد .

 

أشار عبدالمنعم السعيد، إلى أن الوصول لمرحلة دولة صناعية عظيمة يحتاج لبعض المجهود وذلك لتحقيق المشروع القومي الضخم ؛  ولابد من الإعتقاد والاستعداد لحدوث الأزمات مثل الكورونا وأزمة روسيا و أوكرانيا .

عبدالمنعم السعيد مصر الحروب مجلس الشيوخ الحروب العالمية بالورقة والقلم تجميع السيارات دولة صناعية كورونا

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