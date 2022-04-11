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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات البريطانية: روسيا ستستخدم الذخائر الفوسفورية في ضرب ماريوبول

أوكرانيا
أوكرانيا

كشفت الاستخبارات البريطانية، اليوم الإثنين، عن عزم روسيا استخدام الذخائر الفوسفورية في الهجوم على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقالت الاستخبارات البريطانية إن القوات الروسية تواصل قصف منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وكان أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الإثنين، عن استعداد القوات الروسية لشن هجمات على ميناء ماريوبل والعاصمة الأوكرانية كييف، ومدن أوكرانية.

فيما أعلن وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، اليوم الإثنين، على انتظار بلاده لوصول المعدات العسكرية من الحلفاء من أجل بدء معركة تحرير إقليم دونباس الأوكراني.

فيما قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إن الأسبوع المقبل سيكون صعبا للغاية حيث ستنتقل روسيا إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في شرق البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قال زيلينسكي في خطابه الأخير، “لن يقل الأسبوع المقبل أهمية عن الأسبوع السابق. ستكون متوترة بنفس القدر بل وستكون أكثر مسؤولية. ستكون روسيا أكثر خوفًا. خائفة من أن الحقيقة يجب أن يتم الاعتراف بها. القوات الروسية ستنتقل إلى عمليات أكبر في شرق أوكرانيا. يمكنهم استخدام المزيد من الصواريخ ضدنا، وحتى المزيد من القنابل الجوية”.

وشدد الرئيس على أن المدافعين الأوكرانيين على استعداد للرد، بينما تعتزم السلطات أن تكون أكثر نشاطا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأن تكون أكثر نشاطا في الساحة الدولية وفي مجال المعلومات.

وبالأمس، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجيش الروسي بالكذب والجبن، حيث اقترح عقوبات جديدة ضد روسيا وروج لها.

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