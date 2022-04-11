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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالصور.. جامعة حلوان تنظم حفل إفطار للطلاب الوافدين

حفل إفطار جامعي للطلاب
حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين

نظمت إدارة الوافدين جامعة حلوان حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بالجامعة، وجاء ذلك بحضور وتحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مني فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف وبحضور الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة والسادة نواب إدارة الوافدين بالجامعة الدكتور محي سامي الشباسي، الدكتور منار فودة، الدكتور رشا رفاعي، الدكتور عادل المهدي، الأستاذة نادية عبد اللطيف، الأستاذة على سلامة.

وخلال الحفل تناوب الطلاب الوافدين على التقط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة وقيادات إدارة الوافدين، مبدين سعادتهم بهذا الحفل واحساسهم بالجو العائلي والأسري الجميل الذي ساد.

رئيس جامعة حلوان يشارك الطلاب في حفل إفطار بالمطعم المركزي

كما أشاد الطلاب الوافدين بسعى جامعة حلوان الدائم على دمجهم داخل المجمتع الجامعي وتقديم يد العون والدعم لهم سواء كان على المستوي الدراسي أو على المستوي وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية.

جدير بالذكر أنه قد أقيم حفل إفطار في مقر المطعم المركزي بجامعة حلوان جمع  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وأعضاء اتحاد الطلاب، عقد بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبعض من السادة عمداء الكليات والقيادات الإدارية والسادة أمناء الجامعة والطلاب وعلي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وعقب الإفطار تحدث الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أعضاء اتحاد الطلاب مؤكدا دور الجامعة في إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية في تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم في القضايا والموضوعات المختلفة.

وأكد علي حرص جامعة حلوان الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعي  بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب .

حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين

حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان (3)
حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان (3)
حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان (4)
حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان (4)
حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان (5)
حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان (5)
حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان (1)
حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان (1)
حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان (2)
حفل إفطار جامعي للطلاب الوافدين بجامعة حلوان (2)
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