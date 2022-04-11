عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-4-2022

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"،  أسعار الذهب اليوم الأثنين 11-4-2022، من خلال  تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 852 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 995 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 يصل إلى 1124 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 7960 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب كمصنعية فقط، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.  

اسعار الذهب الذهب اسعار الذهب اليوم جرام الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 11-4-2022

حريق يلتهم محلا تجاريا في شبرا مصر.. صور

ترشيحاتنا

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

حدث ليلا|الرئيس السيسي يرفض الانضمام للإخوان في الاختيار3.. حسن شحاتة يعلن جاهزيته لتدريب المنتخب..تعيين قائد جديد للحرب في أوكرانيا

السعودية: مليون حاج هذا العام من داخل المملكة وخارجها

سعفان يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

السجن المؤبد عقوبة استعمال السلاح للهجوم على المقار الحكومية بقانون مكافحة الإرهاب

تعرف على أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الاثنين 11-4-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

شاهد.. تساقط قطع معدنية غريبة من السماء يثير الرعب

شاهد.. سمكة جمبري تنظف أسنان غواص باحترافية |فيديو

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ